Лондон, , 09:35 — REGNUM Подробности скандальной отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщила 21 октября газета Daily Mail со ссылкой на ближайших союзников бывшей главы британского правительства.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, как пишет издание, ранним утром 20 октября на тот момент ещё премьер-министр Британии посылала им сообщения взволнованного характера, а уже во время заседания парламента страны её соратники по партии не стеснялись кричать на Трасс.

«Кажется, она была напугана тем, как быстро всё происходит. Но она всё ещё думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения, и её настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено», — заявили «друзья» Трасс.

Также указывается, что в ходе проведения в парламенте голосования по вопросу увольнения настроенных против Трасс министров её соратник по партии высказывали обвинения в её адрес в том, что она издевается над недовольными, в результате чего «группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток».

«На фоне скандальных сцен в вестибюлях для голосования в палате общин в среду вечером были слышно, как депутаты-тори кричали на нее: «Это бардак», — отмечается в публикации газеты.

Кроме того, уточняется, что высокопоставленный член партии консерваторов Гэри Стритер заявил, что, по его мнению, теперь политическая сила даже в случае «божественного вмешательства» едва ли сможет удержаться у власти.

«К сожалению, похоже, мы должны сменить лидера. Но даже если им станет архангел Гавриил, парламентская партия должна срочно вновь обрести дисциплину, взаимное уважение и командную работу, если мы хотим хорошо управлять Великобританией и избежать резни на следующих выборах», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американскому олигарху Илону Маску понравился комментарий замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.