Калгари, Канада, , 09:35 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Никита Задоров Nhl.com

В составе «Баффало» хет-трик оформил нападающий Алекс Так. Также отличились Дилан Козенс, Расмус Далин и Кейси Миттельштадт.

В составе «Калгари» точными бросками отметились форварды Эндрю Манджапане, Тревор Льюис и российский защитник Никита Задоров.

«Баффало» одержал третью победу в четырёх матчах и набрал шесть очков. «Калгари» потерпел первое поражение в сезоне, на счету команды шесть очков в четырёх играх.

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