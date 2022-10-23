23 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Что на сегодняшней территории бывш. УССР делают абсолютно все, даже те, кто все дни напролёт голосит о грядущей победе киевского режима….

Анджей Ротманн, , 09:32 — REGNUM А теперь — о предполагаемом плебисците на западных территориях бывш. УССР по воссоединению с матерью-Польшей.

Польская оккупация б. УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тема крайне сложная, деликатная и, чего уж греха таить, опасная — прежде всего, для организаторов сего действа; впрочем, и для участников тоже. По той простой причине, что оный референдум подпадает под действие статьи 110 Уголовного кодекса бывш. УССР. И, соответственно, все его организаторы и участники автоматически становятся фигурантами уголовного дела по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность территорий бывш. УССР. Точнее, могут стать фигурантами.

А могут и не стать… Если всё организуют и проведут правильно.

Прежде всего, увы, но этот референдум привычным способом — с участковыми комиссиями, бумажными бюллетенями и строго ограниченным временем народного волеизъявления, как мы это видели недавно в республиках Донбасса и Херсонской и Запорожской областях, — провести априори не удастся. Не та ситуация. Если бы, конечно, в пять областей западных территорий бывш. УССР вошли польские войска и обеспечили бы его проведение, то тогда, конечно, всё можно было бы сделать согласно демократическим традициям — но увы. Сие — из области фантастики, во всяком случае, пока.

Посему референдум будет проведёт онлайн, посредством платформ для голосования — каких ныне в интернете вагон и маленькая тележка. Плебисцит пройдёт в форме поддержки петиции о выходе из состава территорий бывш. УССР и воссоединения с Польшей, будут учитываться только голоса жителей пяти областей западных территорий бывш. УССР. Да, легитимность такого референдума будет несколько уступать традиционной, с избирательными комиссиями и бумажными бюллетенями, но тем не менее это будет достаточно репрезентативный опрос, на основании которого уже можно будет принимать политические решения. Например, после воссоединения провести этот референдум уже по всем правилам, как это сделали, например, немцы в Австрии в 1938 году — при этом, прошу заметить, Англия, Франция, США и Италия признали аншлюс свершившимся фактом.

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И второй, а по важности, пожалуй, первый — вопрос, который будет вынесен на референдум. И здесь мы можем использовать условное наклонение, которое в нашем случае поможет избежать преследования и организаторам, и участникам означенного плебисцита. А именно — мы спросим у наших респондентов:

«Если центральная территория бывш. УССР будет оккупирована врагом, Киев потерян, ВСУ утратят способности к сопротивлению, а киевская хунта перестанет существовать — согласны ли вы с тем, чтобы Львовская, Тернопольская, Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области вернулись в состав Польши?»

И для Черновцов с окрестностями: «Если центральная территория бывш. УССР будет оккупирована врагом, Киев потерян и киевская хунта перестанет существовать, согласны ли вы с тем, чтобы Черновицкая область (Северная Буковина) вернулась в состав Румынии?»

Таким несложным путём мы избегнем предъявления каких-либо обвинений участникам нашего референдума — они ведь ни о каком разделе территорий бывш. УССР и не думали голосовать, они просто готовятся к худшему.

Что на сегодняшней территории бывш. УССР делают абсолютно все, даже те, кто все дни напролёт голосит о грядущей победе киевского режима….

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