Минусинск, Красноярский край, 21 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Минусинска, который удерживал на цепи свою 13-летнюю дочь, вступило в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд с учётом позиции прокурора оставил без удовлетворения доводы защиты о назначении более мягкой меры пресечения. Защита утверждала, что мужчина не намерен препятствовать следствию и скрываться.

Также по результатам проверки прокуратура внесла представление главе города Минусинска. По данным ведомства, проверка выявила нарушения при организации и проведении индивидуальной профилактической работы с семьёй, отсутствие координации органов системы профилактики.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края. Проверка семьи должна осуществляться еженедельно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры, в Минусинске родители 13-летней девочки в период с мая по июль 2022 года в целях «воспитания» обматывали её ногу цепью и пристёгивали к металлической трубе отопления.

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Против них были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).