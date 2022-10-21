Ярославль, 21 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 и 2021 году сокртилось количество волонтёров в социально ориентированных некоммерческих организациях. Об этом сообщает Ярославльстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

Ярославльстат провёл исследование СО НКО и выяснил, что в 2021 году средняя численность добровольцев (волонтеров) равнялась 19 тыс человек, что на 38 процентов меньше данных предыдущего года.

В 2020 году среднее число волонтёров равнялось 31 тысяче. А в 2019 году их было 52 тысячи. Получается, что за два года число волонтёров сократилось более чем в два раза.

В последний раз число добровольных помощников социально ориентированных организаций выросло в 2019 году, тогда их стало больше по сравнению с 2018 годом на 14%.

СО НКО в Ярославской области ведут деятельность в области физической культуры и спорта, образования, просвещения, науки, культуры и искусства, помогают в социальной поддержке граждан, занимаются патриотическим и духовно-нравственным воспитанием, а также благотворительностью.