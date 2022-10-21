Женева, Швейцария, , 09:31 — REGNUM Убеждая киевский режим в его военной силе, США не дают начаться мирным переговорам с Москвой. На Вашингтоне лежит ответственность за трагедию, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в Twitter.

«США убедили киевский режим, что [он] может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет всё больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — написал дипломат.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва всегда говорила об открытости к переговорам. Посреднические усилия тех, кто их предлагает, станут востребованными, когда Киев «созреет», подчёркивал он.

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