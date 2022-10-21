Эдмонтон, Канада, , 09:31 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Андрей Свечников nhl.com

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил хет-трик, забросив три шайбы. Также отличился форвард Мартин Нечас.

В составе «Эдмонтон» точными бросками отметились форварды Зак Хайман, Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» одержал вторую победу в четырёх матчах и набрал четыре очка. «Каролина» потерпела первое поражение в сезоне, на счету команды шесть очков в четырёх играх.

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