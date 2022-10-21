Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:30 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов вошёл в состав президиума правительства Кемеровской области. Об этом во время рабочей поездки в город сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Сергей Кузнецов Instagram.com/skuznetsov_nk

«Очень мощно работает совет по развитию Южной агломерации во главе с руководителем Южной агломерации Кузнецовым Сергеем Николаевичем. Мы внесли изменения во все наши положения и теперь Сергей Николаевич входит в состав президиума правительства, у него статус вице-губернатора. Потому что у него большая ответственность за всю Южную агломерацию», — сказал Цивилёв.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мэр Кемерова Илья Середюк досрочно покинул свой пост и занял должность председателя правительства Кемеровской области.

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