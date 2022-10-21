Пхеньян, , 09:31 — REGNUM По прогнозам, объём производства риса в КНДР в 2022 году составит 1,36 млн тонн. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на данные службы экономических исследований министерства сельского хозяйства США.

Рис Dsh.krasnodar.ru

Нынешний показатель является самым низким с 1994 года, когда было произведено 1,5 млн тонн риса, и Северная Корея столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

Эксперты отмечают, что на сокращение объёмов производства повлияла весенняя засуха, летние дожди и тайфуны, а также нехватка людей в период активных сельскохозяйственных работ в связи с пандемией коронавируса.

Снижение объёма производства риса и сокращение импорта продовольствия в условиях международных санкций могут привести к росту стоимости риса.

По данным северокорейского издания, стоимость риса в Пхеньяне достигла своего пика в 6100 вон (~$6,7) за кг августе. К 16 октября стоимость одного килограмма опустилась до 5800 вон (~$6,4).