Томск, , 09:29 — REGNUM В Томске передали штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Гололед Dtp-online-news.ru

По данным Томского гидрометцентра, 23 октября в региональной столице ожидаются дождь с мокрым снегом, гололёд и понижение температуры. Прогнозируется временное установление снежного покрова.

Ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

«Жителям города напоминают о том, что необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», — добавили в мэрии.

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