Томск, 21 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Томске передали штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Dtp-online-news.ru Гололед

По данным Томского гидрометцентра, 23 октября в региональной столице ожидаются дождь с мокрым снегом, гололёд и понижение температуры. Прогнозируется временное установление снежного покрова.

Ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

«Жителям города напоминают о том, что необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», — добавили в мэрии.