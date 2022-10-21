Дождь со снегом и сильный ветер прогнозируют в Томске
Томск, 21 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Томске передали штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Dtp-online-news.ru
Гололед
По данным Томского гидрометцентра, 23 октября в региональной столице ожидаются дождь с мокрым снегом, гололёд и понижение температуры. Прогнозируется временное установление снежного покрова.
Ветер усилится до 17-22 метров в секунду.
«Жителям города напоминают о том, что необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», — добавили в мэрии.