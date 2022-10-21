Вашингтон, 21 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Расходы американского военнослужащего на поездку в другой штат для прохождения процедуры прерывания беременности будут покрыты Пентагоном, об этом заявили 20 октября в ведомстве, сообщает The Hill.

U. S. Central Command Ллойд Джеймс Остин III

Такое решение связано с тем, что после отмены Верховным судом США решения Роу против Уэйда сделать аборт можно не во всех штатах.

Министр обороны Ллойд Остин в служебной записке заявил, что требования к поездкам для службы в армии не должны влиять на доступ человека к репродуктивной помощи. В результате департамент предоставит отпуск и возместит командировочные и транспортные расходы военнослужащим и их иждивенцам.

«После решения Верховного суда [отменить решение Роу против Уэйда] наблюдается обеспокоенность многих наших военнослужащих и членов их семей по поводу сложности и неопределенности, с которыми они теперь сталкиваются в доступе к услугам по охране репродуктивного здоровья, включая услуги по аборту», — подчеркнул Остин в одной из записок.

Стоимость самой процедуры покрываться не будет.

«Практические последствия недавних изменений заключаются в том, что значительное число военнослужащих и членов их семей могут быть вынуждены преодолевать большие расстояния, брать больше дней отгула и платить больше из своего кармана, чтобы получить услуги по охране репродуктивного здоровья», — написал Остин.

По словам главы Пентагона, отсутствие возможности сделать аборт негативно скажется на боеспособности американской армии.