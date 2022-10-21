Пентагон оплатит военнослужащим поездку в другие штаты, чтобы сделать аборт
Вашингтон, 21 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Расходы американского военнослужащего на поездку в другой штат для прохождения процедуры прерывания беременности будут покрыты Пентагоном, об этом заявили 20 октября в ведомстве, сообщает The Hill.
Такое решение связано с тем, что после отмены Верховным судом США решения Роу против Уэйда сделать аборт можно не во всех штатах.
Министр обороны Ллойд Остин в служебной записке заявил, что требования к поездкам для службы в армии не должны влиять на доступ человека к репродуктивной помощи. В результате департамент предоставит отпуск и возместит командировочные и транспортные расходы военнослужащим и их иждивенцам.
Стоимость самой процедуры покрываться не будет.
По словам главы Пентагона, отсутствие возможности сделать аборт негативно скажется на боеспособности американской армии.