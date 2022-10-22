22 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Анджей Ротманн, , 09:20 — REGNUM Какие конкретно западные территории бывш. УССР могут путём референдума стать частью Польши — в настоящее время вопрос этот является предметом чисто академических дискуссий. Но ситуация на востоке меняется стремительно, и, вполне вероятно, очень скоро эта тема из области пустого теоретизирования может перейти в область практических действий. И вот тут мы можем столкнуться с неверным толкованием самого понятия Кресы Всходни. Потому что граница обеих Речей Посполитых проходила весьма фривольно… Какие земли бывш. УССР и когда принадлежали России, а какие — Польше — вопрос более чем сложный, и трактовать его можно как угодно.

Польская оккупация б. УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поэтому предлагаю с этого момента ни о каких границах 1772 года, промежуточных рубежах эпохи разделов — всех трех — и Сокальской границе речи более не вести. Потому что запутаемся сами и запутаем наших европейских союзников, которые и собственно нынешнюю территорию бывш. УССР на карте не всегда найдут… Почему за основу нового раздела предлагаю принять границу Польши и бывш. УССР по Рижскому миру 1921 года, благо тогда бывш. УССР также числится в его подписантах, более того, сам текст Рижского договора составлен был в том числе и на мове. Иными словами, Польша признает референдумы о государственной принадлежности территории, которые пройдут в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях бывш. УССР. Далее на восток наши помыслы не распространяются, пусть даже во времена Жигимонта Вазы наша восточная граница пролегала за Новгород-Северским, Черниговом, Стародубом и Межеричем, а Киев был провинциальным польским городишкой — пусть результаты Деулинского перемирия и далее принадлежат седой истории.

По административному делению наших будущих приобретений — предлагаю существующее разделение на области упразднить, как и сами их названия. Ввиду состоявшегося в 1999 году в Польше укрупнения воеводств новоприобретённые территории также сделать достаточно крупными, разделив их на два, максимум на три, воеводства. При этом даже названия новых административных единиц не должны совпадать со старыми топонимами бывш. УССР — по понятным причинам. Предлагаю назвать новые административные единицы Русским, Галицким и Волынским воеводствами.

Карта Волынского воеводства с уездами Poeticbent

Волынская область в настоящее время существует, но здесь мы вынуждены будем наступить на горло собственной песне — это исторический регион, он всё равно будет Волынью, как его ни переиначивай, тем более с ним связана наша всё ещё кровоточащая национальная рана — поэтому пусть одно из новых воеводств будет Волынским.

Ну и по остальным — Львов более четырехсот лет был столицей воеводства Русского, здесь мы просто возвращаем этой территории его исконное наименование. Как и остальной территории Восточной Малопольши, Тернопольской и Ивано-Франковской областям — Галицией она была всегда, пусть ею будет и дальше. Ну и, естественно, вернем Станиславуву и Тарнополю их исторические имена….

А с ними на эти земли вернется и Польша. На веки вечные, аминь.

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