Кишинёв, , 09:26 — REGNUM Обвинения, выдвинутые Антикоррупционной прокуратурой Молдавии в адрес членов и активистов партии «Шор», и последующие их задержания являются частью плана руководства страны по дискредитации протестных акций, продолжающихся в Кишинёве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

В «Шор» прокомментировали выступление главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, заявившей, что 20 октября при обысках у активистов партии изъяли 20 пакетов с деньгами. Она утверждает, что был раскрыт механизм оплаты за участие в протестных акциях партии.

«Адвокаты партии «Шор» заявляют об очередном злоупотреблении прокуратуры в этом на 100% сфабрикованном деле, — говорится в сообщении. — На момент публикации пресс-релиза адвокаты не смогли связаться с задержанными. Это является серьёзным нарушением их прав на защиту».

По мнению, авторов заявления, предпринятые правоохранителями меры направлены на то, чтобы отбить желание у граждан выходить на анонсированный на 23 октября протестный митинг.

В партии также заявляют, что прокуроры действуют якобы по указанию президента страны Майи Санду и руководства правящей партии «Действие и солидарность.

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