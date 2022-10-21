Благовещенск, 21 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. С рабочей поездкой в Амурской области находится полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он уже посетил космодром «Восточный» и посёлок Моховая падь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе полпредства.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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На «Восточном» Юрий Трутнев оценил, как идёт строительство второй очереди космодрома. Вместе с ним на объекте побывал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

В Моховой пади полпред вместе с губернатором Приамурья Василием Орловым посетил строящийся военно-патриотической центр «Авангард».

«Здесь достраивают стадион, в планах — возвести ещё несколько уличных спортивных площадок, а также жилые и учебные корпуса, столовую, чтобы центр работал круглый год. Строительство разделяем на подэтапы, при выделении допфинансирования строить начнём в следующем году», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Трутнев посетил Еврейскую автономию. Там он побывал на военном полигоне и провёл совещание, на котором обсуждалась тема создания в регионе индустриальных парков «Нижнеленинский» и «Шалом».