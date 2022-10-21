Донецк, 21 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды за 15 минут обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 21 октября в представительстве ДНР в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:00 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 07:15 боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.