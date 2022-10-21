Москва, 21 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Как только экономика начинает ставить цели, тут же становится ненужной большая часть человечества, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян

Кургинян подчеркнул, что экономика — это очень важная дисциплина, влияющая на образ жизни и так далее, и необходимо к ней относиться очень уважительно до тех пор, пока ей не начинают вменять постановку целей.

«Как только экономике говорят, что она должна поставить цели, она кончается и мир кончается. А это уже сказано. Это бредовая идея, который не было ни у кого — ни у Адама Смита, ни у Маркса — ни у кого! Эта идея возобладала, теперь экономика должна поставить цели. Какие? Если эти цели в пределах ее компетенции, то вскоре оказывается, что 500 млн людей реализуют благополучие с точки зрения продукта, а остальные должны что делать?» — заявил Кургинян.