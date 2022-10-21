Тере-Хольский район, Тува, , 09:20 — REGNUM В Тере-Хольском районе Тувы учёные нашли следы двух буддийских сооружений. Работы велись в рамках проекта «Буддийские монастыри и храмы России: создание единой информационной базы данных», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

На месте бывшего дугана сельчане построили трёхглавый субурган. Тува Правительство Тувы

Приуроченный к Году сохранения культурного наследия народов России проект реализуется исследователями из нескольких российских регионов. Ранее сотрудники Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований нашли в архивах записи о трёх сооружениях в труднодоступном районе.

Для проверки информации была организована экспедиция. По её результатам установлено, что в местечке Доора-Мээске на территории Чыргаланды в начале 19 века стоял буддийский храм, который ранее располагался на берегу озера Тере-Холь.

«Как выяснилось, когда камбы-ламой хурээ стал представитель рода Хертеков, было принято решение перенести храм поближе к родовым кочевьям в Чыргаланды. Таким образом, стало очевидно, что в двух архивных упоминаниях речь шла об одном и том же буддийском объекте», — добавили в правительстве.

Второй объект располагался в 2 км от села Кунгуртуг. На месте бывшего буддийского дугана сельчане возвели трёхглавый субурган. Оба найденных сооружения будут включены в создаваемый реестр памятников буддийского культурного наследия.