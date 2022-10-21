Кемерово, , 09:21 — REGNUM Министерство образования Кемеровской области и центр «Дом Юнармии» совместно с Институтом цифры Кемеровского государственного университета организовали центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

Квадрокоптер Александр Погожев © ИА REGNUM

«Для проведения спецоперации важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Расчёт беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. Поэтому в Кузбассе организована бесплатная подготовка таких специалистов», — отметил Цивилёв.

Обучение будет проходить на базе военно-патриотического центра «Авангард» в поселке Школьный Прокопьевского округа. Для обучения задействуют 221 квадрокоптер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке рано утром 21 октября мобилизованных проводили на боевое слаживание в войсковую часть.

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