Саратов, 21 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Постановление о предоставлении региональных мер поддержки семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Саратовской области подписал губернатор региона Роман Бусаргин. Он сообщил об этом 20 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Подписал постановление о предоставлении региональных мер поддержки семьям наших мобилизованных. Они также распространяются на добровольцев», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Бусаргин уточнил, что в число таких мер входят: единовременная выплата плюсом к зарплате в размере 50 тысяч рублей; освобождение от платы за детский сад; бесплатное питание для детей в школах с 5 по 11 класс; предоставление места в детский сад вне очереди (при достижении ребенком возраста 1,5 лет); зачисление в первоочередном порядке детей в группы продленного дня в школах; предоставление внеочередного права на перевод ребенка в школу, которая находится ближе к месту проживания; бесплатная организация отдыха и оздоровления детей; бесплатный проезд для школьников в трамваях, троллейбусах и автобусах городского сообщения; бесплатное посещение для детей кружков и секций в государственных учреждениях; а также бесплатное посещение областных государственных организаций культуры и оказание бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг в областных государственных организациях.

Помимо этого, губернатор региона пообещал в течение ближайшего времени опубликовать подробную информацию о способах получения всех этих льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из призывных пунктов Санкт-Петербурга посетил губернатор города Александр Беглов для проверки того, как идёт частичная мобилизация.