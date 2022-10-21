Тюмень, , 09:18 — REGNUM В Тюмени осуждён гражданин за многолетнее уклонение от военной службы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что с апреля 2015 года по апрель 2019 года Иван В. уклонялся от призыва на военную службу путём отказа в получении повесток для прибытия на призывную и медицинскую комиссии, далее он неоднократно без уважительных причин не являлся по повесткам военного комиссариата.

Иван В. признал себя полностью виновным. По месту жительства характеризуется положительно, на учёте в наркологии не состоит. Суд признал его виновным по ч.1 ст.328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»), назначив штраф в 30 тыс. рублей.

Отмечается. что через год судимость уклониста будет погашена и он будет подлежать призыву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября другой тюменский уклонист от службы в армии поплатился штрафом в 50 тыс. рублей.

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