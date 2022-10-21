* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 09:26 — REGNUM В Мариуполе вскрыта пособническая база организатора и главаря «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша. Об этом 21 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Правый сектор (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В рамках проведенных оперативно-следственных мероприятий проведены обыски по адресам проживания пособников Яроша. В результате обнаружена и изъята экстремистская литература, получены данные в отношении иных лиц, причастных к «Правому сектору» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их поиск продолжается.

Напомним, что киевский националист Дмитрий Ярош объявлен в розыск по уголовному делу о действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства, группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе (ч.1 ст.328 УК ДНР).