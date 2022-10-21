21 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Анджей Ротманн, , 11:19 — REGNUM Да. И это нам тоже придется сделать…. И вполне вероятно — не только в Закерзонье.

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вообще, мне непонятно возмущение, бушующее по поводу дорожных знаков на мове на дорогах, ведущих к границе Польши и территорий бывш. УССР. Панове, может быть, для вас это будет когнитивным диссонансом и культурным шоком, но двуязычные дорожные указатели в приграничье для многих европейских государств — дело обычное. В Словакии надписи на венгерском появляются километров за тридцать до Дуная, в Чехии дублирование указателей на польский язык начинается на подъезде к Чески-Тешину…. Это нормально и вполне соответствует Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств — мы в Евросоюзе, панове, и если кто-то этого не заметил — это его проблемы.

Кстати, раз уж речь зашла о национальных меньшинствах. Дублирование дорожных знаков на немецкий язык в Нижней Силезии — обычная практика, и нас это почему-то отнюдь не возмущает. Где и когда хоть кто-нибудь видел там после 1945 года настоящих, немецких немцев? Там живут в лучшем случае шленжаки, среди которых сегодня модно считать себя отдельной от поляков нацией. Не немцы! Тем не менее дорожные указатели на немецким мы рисуем и вывешиваем на дорогах Нижней Силезии — а кое-где и в Верхней. Нас это нисколько не тревожит!

Панове, дорожные указатели на мове — этот тот минимум, который нам необходимо дать проживающему у нас народу бывш. УССР. Потому что в ином случае мы вполне можем столкнуться с требованием введения второго государственного языка в Польше — естественно, мовы — и это требование, правда, пока в виде высказывания фрика, уже прозвучало. А если мы решим дублировать польские надписи на дорожных указателях на мову — то этим всегда сможем оправдаться перед Брюсселем за определенную языковую дискриминацию: дескать, да, второй государственный нам не потянуть ввиду финансовых проблем, связанных с обеспечением беженцев жильём и продуктами, — но тот минимум, что в наших силах, мы обеспечили. И взятки с нас гладки….

Ну а на вновь присоединённых территориях — понятно, когда это воссоединение произойдёт — мы везде и всюду оставим надписи на мове на дорожных указателях, лишь дублировав их по-польски. Этим мы загодя погасим возможное недовольство местного населения и продемонстрируем настоящее европейское понимание толерантности и деликатной языковой политики….

Дорожный знак на территории б. УССР torange.biz

Естественно, что дорожные указатели, дублированные на мове, — это будет тот максимум, который мы даруем нашим новым соотечественникам. Более ни о каком использовании мовы в официальном обороте, понятное дело, не будет и речи — государственный язык в Польше один. Но эту кость — дорожные знаки — мы всё же должны будем жителям территорий бывш. УССР бросить. Как бы мы ни хотели этого не делать… И это нужно нам не менее, чем жителям территорий бывш. УССР. Дорожные знаки будут наглядным примером нашей терпимости к национальному меньшинству, нашей толерантности, нашей европейскости. И отличным аргументом в любых дискуссиях по этому вопросу с Брюсселем!

Ну а потом, лет через десять-пятнадцать, эти двуязычные указатели можно будет и убрать — когда уйдёт поколение, для которого мова была одним из символов антироссийского сопротивления. Нам такие символы не нужны — как не нужны они будут новому поколению, которое пойдёт в польскоязычные школы. А они будут только польскоязычными — потому что в наших интересах, чтобы молодёжь новых воеводств ощущала себя поляками.

Жители территорий бывш. УССР нам будут не нужны….

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