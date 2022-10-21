Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В Ульяновской области по итогам девяти месяцев темпы жилищного строительства снизились на 32%, в том числе индивидуального — на 47,2%. Соответствующие данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в январе–сентябре в Ульяновской области сдано в эксплуатацию 1472 жилых дома общей площадью 421,8 тыс. кв. метров. Это на 32% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

За девять месяцев в регионе построено 4800 квартир. Жителями региона за счёт собственных и кредитных средств введено 1428 жилых домов общей площадью 244,4 тыс. кв. метров, что составило 57,9% от общего ввода жилья по области.

Ввод индивидуального жилья к уровню января — сентября прошлого года снизился на 47,2% или на 218 тыс. кв. метров.

Напомним, что в Ульяновской области обсуждают новый законопроект по поддержке детей-сирот в части обеспечения жилья.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Ульяновской области введено в эксплуатацию 857,8 тыс. кв. метров жилья, что на 17% меньше к уровню 2020 года.

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