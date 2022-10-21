Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM Один из призывных пунктов Санкт-Петербурга посетил губернатор города Александр Беглов для проверки того, как идёт частичная мобилизация. Он сообщил об этом 20 октября в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Побывал на призывном пункте в Василеостровском районе. Проверил, как идет частичная мобилизация», — написал в своём сообщении Беглов.

Также он уточнил, что призыв частичной мобилизации ведётся согласно требованиям российского законодательства и при этом используются цифровые системы учёта.

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга указал, что он также проверил организацию медицинского осмотра и ответил на вопросы призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередную партию экипировки призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Томской области отправили власти региона.