Киев, 21 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Представитель нацистского киевского режима Дмитрий Кулеба сообщил в своем микроблоге, что обсудил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом вопрос поставок Киеву израильских систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Кулеба напомнил Лапиду об ударах России ракетами и беспилотниками по инфраструктуре бандеровцев.

В офисе премьер-министра Израиля заявили, что израильский лидер подтвердил Кулебе поддержку киевского режима, а также и выразил «глубокую обеспокоенность» из-за связей Москвы и Тегерана. При этом Лапид отказался передавать ВСУ израильское вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не поставляла Киеву оружие, и направляла нацистскому режиму только медицинскую и гуманитарную помощь.