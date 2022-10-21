Брюссель, , 09:10 — REGNUM Миссия Евросоюза, прибывшая в Армению для наблюдения за границей с Азербайджаном, не будет проводить расследование для выявления виновной стороны в боестолкновениях 13 и 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будут выполнять две основные задачи: содействовать укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, следуя соблюдению режима прекращения огня с обеих сторон, а также следить за ситуацией в приграничных районах через регулярные и своевременные отчёты», — говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что в миссии участвуют только гражданские лица. Их деятельность также будет направлена на выявление случаев нарушения прав человека.

В сообщении отметили, что оценочная миссия ОБСЕ, которая тоже прибыла в Армению, — это отдельная миссия со своими задачами, которые не дублируют задачи миссии ЕС.

Стоит отметить, что миссии ЕС и ОБСЕ прибыли в Армению 20 октября. Сообщается, что они уже приступили к работе.

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