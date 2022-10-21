Пермь, 21 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Вечным позором для Европы назвал политтехнолог Дмитрий Логинов геноцид жителей Ленинграда в период блокады, который признан теперь судом. «О данном геноциде знали все и всегда, теперь это закреплено прямым обвинением», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Женщина везет умершего в дни блокады Ленинграда

По словам Логинова, процессуальное решение на основе исторических данных и свидетельств как живых, так и уже усопших очевидцев показывает глубокую подоплёку данного процесса. Это не номинальное решение, это представление ряда ведущих европейских стран как пособников нацизма и фашизма, их геноцида, совершённого по указанию законных правительств и командования их вооружённых сил, которые действовали в те времена. Список государств интересен, часть из них — не захваченные Германией на то время территории, а де-юре независимые государства: Испания, Италия, Финляндия.

«Вышеуказанные государства и народности никогда более не отмоются от такого позора, и при любом удобном случае, особенно, при заявлениях с их стороны о нарушении прав человека, не важно, в отношении каких иных стран и лиц, можно их окунать лицом в их геноцид против советского народа. Это вечный позор для Европы», — считает политтехнолог.

Напомним, суд по иску прокуратуры признал советские жертвы блокады Ленинграда — более миллиона человек — жертвами геноцида, совершённого нацистской Германией и её союзниками в Бельгии, Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии и Финляндии, добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов.