Москва, , 09:21 — REGNUM Родственники женщины, которую насмерть сбила актриса Анна Большова, намерены подать в суд. Об этом сестра погибшей рассказала в интервью телеканалу «360».

Павел Устинов и Анна Большова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ДТП с участием Большовой произошло поздно вечером 14 октября в деревне Грачёвка Калужской области. По предварительной информации, Большова, находясь одна в автомобиле, сбила 31-летню женщину. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

По словам сестры погибшей, женщина не «должна быть виновной в том, что её сбили». Незадолго до трагедии погибшая Олеся Б. проводила время со своими детьми, затем муж отвёз её в Грачёвку к сестре. Женщина не была трезвой.

«Но он не повёз её к сестре налево, а повёз направо, где темнота, и оставил её там. Да, она была в нетрезвом состоянии», — рассказала собеседница телеканала.

По её мнению, именно Большова виновата в трагедии, так как ехала на большой скорости там, «где никогда никого не сбивали».

«На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека?», — заявила сестра погибшей.

Женщина считает, что актриса попытается скрыть свою вину. Родственники погибшей хотят обратиться в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, другая родственница погибшей женщины заявила, что следствие ещё идёт, и о вине Большовой говорить преждевременно.

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