Донецк, 21 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. На территорию Донецкой Народной Республики вернулись 14 военнослужащих, освобождённых из плена. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Бойцов из Донбасса освободили 12 октября в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом в формате 110 на 110. Сейчас в республику прибыли 12 военнослужащих ДНР и ещё два из ЛНР.

Группу встречают врио главы ДНР Денис Пушилин и омбудсмен ДНР Дарья Морозова.