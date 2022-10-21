Калуга, 21 октября 2022, 09:32 — REGNUM В Калужской области в рамках национального проекта «Демография. Старшее поколение» с начала 2022 года социальные услуги получили более 48 тысяч человек, из них 1 900 — в стационарных учреждениях и 7 тыс. 378 человек — в форме социального обслуживания на дому. Об этом 21 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника управления министерства труда и социальной защиты региона Галину Еремович.
Социальные услуги и социальное сопровождение пожилым людям и инвалидам в Калужской области предоставляют 28 организаций социального обслуживания.
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