Калуга, , 09:32 — REGNUM В Калужской области в рамках национального проекта «Демография. Старшее поколение» с начала 2022 года социальные услуги получили более 48 тысяч человек, из них 1 900 — в стационарных учреждениях и 7 тыс. 378 человек — в форме социального обслуживания на дому. Об этом 21 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника управления министерства труда и социальной защиты региона Галину Еремович.

Более 48 тысяч пожилых калужан с начала года получили социальные услуги Министерство труда и социальной защиты Калужской области

«Для того, чтобы получение социальных услуг было доступно для людей старшего возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, при наших организациях социального обслуживания работают мобильные бригады. Они выезжают для оказания социальных услуг в 15 из 26 муниципальных районов и городских округов области. Их клиентами за девять месяцев этого года стали свыше четырёх тысяч человек», — отметила Галина Еремович.

Социальные услуги и социальное сопровождение пожилым людям и инвалидам в Калужской области предоставляют 28 организаций социального обслуживания.

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