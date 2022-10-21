Грозный, , 09:06 — REGNUM Взятые в плен бойцы ВСУ, доставленные в Чечню, рассказали, какая атмосфера царит в армии противника. По их словам, бойцы полностью деморализованы, ими по сути никто не руководит, они были брошены в окопы без командиров и действовали без всякого плана, самостоятельно. Об этом они рассказали главе Чечни Рамзану Кадырову.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В беседе выяснил, что они из числа мобилизованных. При этом ни провизии им на той стороне не выдают, ни полноценного вооружения. Всего лишь автомат и четыре рожка патронов. Говорят, никакой идеи нет, лишь полная деморализация личного состава. <…> Более того, и это не сразу укладывается в сознании, но брошены в окопы они были без командира. Просто действовали вслепую, принимая решения о своих действиях хаотично. К слову, командиров, жирующих в тылу, они даже не видели ни разу», — рассказал Кадыров в своем телеграм-канале.

Пленные также рассказали, что их по сути просто бросили погибать, и даже погибших забирать никто не собирался, несмотря на уведомления по рации, что убиты более 40 человек.

Доставленных в Грозный пленных накормили чеченскими национальными блюдами. Что в дальнейшем с ними будет, глава Чечни не уточнил.

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