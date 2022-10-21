Грозный, 21 октября 2022, 09:06 — REGNUM Взятые в плен бойцы ВСУ, доставленные в Чечню, рассказали, какая атмосфера царит в армии противника. По их словам, бойцы полностью деморализованы, ими по сути никто не руководит, они были брошены в окопы без командиров и действовали без всякого плана, самостоятельно. Об этом они рассказали главе Чечни Рамзану Кадырову.
Пленные также рассказали, что их по сути просто бросили погибать, и даже погибших забирать никто не собирался, несмотря на уведомления по рации, что убиты более 40 человек.
Доставленных в Грозный пленных накормили чеченскими национальными блюдами. Что в дальнейшем с ними будет, глава Чечни не уточнил.
Читайте ранее в этом сюжете: Сыновья Кадырова доставят в Грозный троих пленных бойцов ВСУ