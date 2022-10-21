Хабаровск, 21 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ отвезли резервистам очередную партию гуманитарной помощи от предпринимателей Хабаровского края: экипировку, предметы личной гигиены, медикаменты и перечислили материальную помощь на общую сумму почти 700 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Гуманитарная помощь

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«Это пример человечности и гражданской ответственности, когда каждый понимает, что может и должен внести свой вклад в общее дело и помочь тем, кто сегодня нуждается в нашей поддержке. Выражаю благодарность всем, кто не остался в стороне», — сказал замминистра промышленности и торговли края Дмитрий Тенетко.

В акции приняли участие более 15 предприятий. Бойцам привезли грузовик со всем необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, более 500 сшитых балаклав передадут омские колледжи в Вооружённые силы РФ.