Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Тэйлор Свифт выпустила свою новую пластинку под названием Midnights. Об этом 21 октября сообщает газета The New York Times.

Тейлор Свифт Toglenn

В качестве продюсера десятого по счёту альбома певицы выступил Джек Антонофф, который уже достаточно давно сотрудничает со Свифт. В Midnights вошло 13 треков, ранее исполнительница назвала этот альбом «историей о 13 бессонных ночах», разбросанных по её жизни. Как отметил автор статьи, новую работу Свифт можно назвать её возвращением на сцену после двухлетней паузы.

Напомним, в 2020 году Тэйлор Свифт выпустила альбомы Folklore и Evermore. По итогам года она стала самым коммерчески успешным музыкантом в США и самым высокооплачиваемым сольным исполнителем в мире, её доход составил $23,8 млн.

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