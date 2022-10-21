Томск, 21 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Очередную партию экипировки призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Томской области отправили власти региона. Об этом 20 октября сообщил глава области Владимир Мазур в своём телеграм-канале.

Информационный центр правительства Тюменской области Дополнительная экипировка

«Отправили очередную партию экипировки нашим бойцам. На этот раз она поедет солдатам из Томской области в омскую «учебку», — написал он в своём сообщении.

Также Мазур уточнил, что в эту партию вошли: спальные мешки, рюкзаки, костюмы, термобельё, дождевики, хозяйственные и тактические перчатки, шапки и балаклавы, тактические очки, фонарики, наколенники, медикаменты в аптечках, а также продукты питания.

При этом губернатор Томской области отметил, что новая партия экипировки мобилизованным была в том числе собрана на средства предприятий и неравнодушных людей, и выразил им за это благодарность. Кроме того, он указал, что ведётся сбор новой партии вещей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что торжественная церемония проводов жителей Камчатского края, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции (СВО), прошла на перроне аэродрома на Камчатке.