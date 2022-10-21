Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Представителю законодательного органа киевского режима Алексею Гончаренко весьма не понравилось то, как о нём отозвался председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает 20 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не буду комментировать его заявление. Пусть это будет на его совести. У меня с ним нет личных отношений, мне очень жаль, что «Грузинская мечта» выбирает сторону Владимира Путина. Это наносит ущерб европейской перспективе Грузии и наносит ущерб территориальной целостности Грузии. Я люблю Грузию, я люблю грузин, и я не стану разделять грузин. Что касается Кобахидзе, то если он сказал такие слова, ему должно быть просто стыдно», — заявил Гончаренко.

Напомним, что Кобахидзе сказал, что Гончаренко отличается такой степенью легкомыслия, что его каждый второй день лупят на улицах Киева.