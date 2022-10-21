Тбилиси, 21 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Представителю законодательного органа киевского режима Алексею Гончаренко весьма не понравилось то, как о нём отозвался председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает 20 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Я не буду комментировать его заявление. Пусть это будет на его совести. У меня с ним нет личных отношений, мне очень жаль, что «Грузинская мечта» выбирает сторонуВладимира Путина. Это наносит ущерб европейской перспективе Грузии и наносит ущерб территориальной целостности Грузии. Я люблю Грузию, я люблю грузин, и я не стану разделять грузин. Что касается Кобахидзе, то если он сказал такие слова, ему должно быть просто стыдно», — заявил Гончаренко.

Напомним, что Кобахидзе сказал, что Гончаренко отличается такой степенью легкомыслия, что его каждый второй день лупят на улицах Киева.