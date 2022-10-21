Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Подарок от президента России Владимира Путина получила школьница из Ростова-на-Дону. В день рождения 10-летняя Мирослава Биктимирова стала обладательницей графического планшета, о котором мечтала последние несколько лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Мечты должны сбываться, тем более в день рождения. Пусть в твоей жизни всегда будет место волшебству, а наступающий новый 2020 год станет годом новых идей и побед», — пожелал школьнице ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Юная ростовчанка занимается рисованием и делает поделки из пластилина. Девочка уже определилась с будущей профессией — Мирослава хочет стать известной художницей.