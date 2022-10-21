Лондон, 21 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. После запуска российским истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, Лондону следует избегать эскалации напряжения с Россией. Об этом заявил член парламента от Лейбористской партии Люк Поллард.

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Он подчеркнул, что случившееся с российским самолётом в Чёрном море «внушает опасения».

«Этот инцидент служит серьёзным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчётов», — указал Полларда, слова которого приводит газета The Sun.

Напомним, 20 октября глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что российский истребитель выпустил ракету в сторону самолёта ВВС Великобритании над акваторией Чёрного моря. По его словам, это произошло 29 сентября.

Он уточнил, что стратегический разведывательный RC-135W Rivet Joint осуществлял патрулирование над международными водами в сопровождении двух российских Су-27 — один из них позже выпустил ракету за пределами прямой видимости. Спустя некоторое время британское воздушное судно вернулось на авиабазу.

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