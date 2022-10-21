Чебоксары, 21 октября 2022, 09:00 — REGNUM В Чувашии пройдёт республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя России Дмитрия Семенова, погибшего в специальной военной операции. Он состоится в Новочебоксарске, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве спорта.

Звезда Героя России
Звезда Героя России
duma.gov.ru

На 12 ноября назначен республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя России, воспитанника чувашской школы вольной борьбы Дмитрия Семенова, героически погибшего в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Его проведут в спортивной школе олимпийского резерва № 3 города Новочебоксарска.

Отметим, что Дмитрий Семенов окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Участвовал в специальной военной операции с 24 февраля в качестве начальника штаба — заместителя командира отряда 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Геройски погиб во время боя с превосходящими силами противника в Харьковской области.

Звание Героя России Дмитрий Семенов получил посмертно. Высшую награду матери бойца вручил исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом генерал-майор Рустам Миннекаев.

Как сообщало ИА REGNUM , звание Героя России присвоено посмертно также другому уроженцу Чувашии — рядовому Александру Старчкову из Алатырского района. Он погиб при проведении специальной военной операции, спася ценой своей жизни 12 бойцов.