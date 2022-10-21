Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Чувашии пройдёт республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя России Дмитрия Семенова, погибшего в специальной военной операции. Он состоится в Новочебоксарске, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве спорта.

Звезда Героя России duma.gov.ru

На 12 ноября назначен республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя России, воспитанника чувашской школы вольной борьбы Дмитрия Семенова, героически погибшего в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Его проведут в спортивной школе олимпийского резерва № 3 города Новочебоксарска.

Отметим, что Дмитрий Семенов окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Участвовал в специальной военной операции с 24 февраля в качестве начальника штаба — заместителя командира отряда 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Геройски погиб во время боя с превосходящими силами противника в Харьковской области.

Звание Героя России Дмитрий Семенов получил посмертно. Высшую награду матери бойца вручил исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом генерал-майор Рустам Миннекаев.

Как сообщало ИА REGNUM , звание Героя России присвоено посмертно также другому уроженцу Чувашии — рядовому Александру Старчкову из Алатырского района. Он погиб при проведении специальной военной операции, спася ценой своей жизни 12 бойцов.