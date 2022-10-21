Баку, 21 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая собирается работать на армяно-азербайджанской границе, не получила на это необходимый мандат ОБСЕ. Об этом в обращении, распространённом 20 октября заявил МИД Азербайджана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

По данным внешнеполитического ведомства, коллективный орган ОБСЕ не обсуждал эту поезду и тем более не было никого общего решения. Таким образом миссия не имеет необходимых полномочий.

«Эта односторонняя инициатива, выдвинутая Арменией, представляет собой не что иное, как частный визит группы из нескольких государств-участников, и любой результат такого визита будет оцениваться соответствующим образом», — заявили в азербайджанском МИД.

Стоит отметить, что Ереван пригласил миссию ОБСЕ для того, чтобы она контролировала ситуацию на границе с Азербайджаном и выявляла случаи нарушения режима прекращения огня. Кроме того, в Армению прибыла миссия Евросоюза.