Колумбус, США, , 08:58 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Коламбус Блю Джекетс» (сс) Michael Miller

В составе «Коламбуса» дубль оформил нападающий Джонни Годро. Ещё по шайбы забросили Джейк Бин, Джастин Дэнфорт и Ник Бланкенбург. Российский форвард Егор Чинахов отдал две голевые передачи.

У «Нэшвилла» российский форвард Яков Тренин отметился голом и результативной передачей. Также отличились Таннер Жанно и Райан Джохансен.

«Коламбус» одержал вторую победу в сезоне и набрал четыре очка в пяти матчах. «Нэшвилл» потерпел четвёртое поражение подряд, на счету команды пять очков в шести играх.

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