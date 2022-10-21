Березники, Пермский край, , 08:57 — REGNUM В Березниках Пермского края перед судом предстанет 32-летняя местная жительница, которая обвиняется в истязании троих детей и престарелой матери, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, пермячка избивала своих дочерей 2016 и 2017 годов рождения, а также сына 2020 года рождения. Побои наносились и престарелой матери, которая проживала с семьёй.

Во время расследования уголовного дела детей изъяли из семьи и отправили в государственное социальное учреждение. Следователем в адрес органов внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.