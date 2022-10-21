Херсон, , 08:56 — REGNUM Во время обстрела переправы мирных людей в Херсоне ВСУ нанесли 12 ударов HIMARS. Одним из свидетелей произошедшего стал зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. В своем телеграм-канале 21 октября он написал следующее:

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«12 ударов Хаймарсами по гражданской переправе. Мрази! Прямое нарушение Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. Очередное подтверждение преступности киевского режима.

А были у кого-то сомнения?!..

Я закрывал глаза погибшим коллегам и вытаскивал (из кустов) раненых. И потом до утра то развозил «лёгких» по больницам вынимать осколки, то приводил в чувство свою молодёжь. Извините, не знаю, что сказать.

Спать не ложился. Да и как тут… Я жив. 20 октября. Надо, наверное, отмечать…».

Как сообщало ИА REGNUM, удар киевских боевиков по переправе через Днепр в Херсоне был умышленно направлен против мирного населения, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, гражданская переправа работала в ночное время, чтобы переправить на левый берег как можно больше людей. Четверо погибших, еще 10 — ранены.

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