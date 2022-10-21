Вашингтон, 21 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Рецессия в США может продлиться до весны 2024 года, такой прогноз дал американский миллиардер Илон Маск 21 октября на своей странице в Twitter.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«Просто предполагаю, но, вероятно, до весны 24 года», — написал Маск, когда пользователь спросил его, как долго продлится рецессия.

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