Петропавловск-Камчатский, , 08:56 — REGNUM Торжественная церемония проводов жителей Камчатского края, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции (СВО), прошла на перроне аэродрома на Камчатке. Об этом 20 октября сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как отметил Солодов, всех мобилизованных жителей края объединяет преданность своей стране, верность присяге и готовность защищать Россию.

«Мы ждём вас с победой! За нами правда, за нами Россия!», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Калужской области приняли закон о единовременной выплате для всех призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей реиона в размере 100 тыс.