Москва, 21 октября 2022, 08:57 — REGNUM Запад на протяжение столетий занимался обеспечением собственного господства, но он делал это совершенно иначе, относительно того, как он это делает сейчас, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, сокрушительные переломы в концепции господства Запада (преимущественно англо-саксонского), произошли буквально полстолетия назад. Ярким примером тому является то, что в относительно благополучных США, преимущественно протестантских, еще в середине прошлого века сексуальные перверсии строго наказывались. Но буквально спустя полстолетия процесс повернулся с точностью до наоборот. Значит, есть субъект, который этот процесс так повернул.
Он отметил, что консервативное сопротивление этому всему существует, идет деление на либералов и консерваторов, и нельзя в одночасье все человечество перевести в новый статус, который они называют «постчеловечеством».