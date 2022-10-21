Москва, , 08:57 — REGNUM Запад на протяжение столетий занимался обеспечением собственного господства, но он делал это совершенно иначе, относительно того, как он это делает сейчас, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Василий Хромов © ИА REGNUM

По его словам, сокрушительные переломы в концепции господства Запада (преимущественно англо-саксонского), произошли буквально полстолетия назад. Ярким примером тому является то, что в относительно благополучных США, преимущественно протестантских, еще в середине прошлого века сексуальные перверсии строго наказывались. Но буквально спустя полстолетия процесс повернулся с точностью до наоборот. Значит, есть субъект, который этот процесс так повернул.

«И все это повернулось в сторону, которую не удается в достаточной степени проартикулировать. Потому что, когда ты говоришь, что это постмодернистский Запад, говорят, да ладно, что там постмодернизм, он устарел… а там были заложены все фундаментальные идеи, которые позволяют говорить о враге человечества. Их не было, они возникли. Эти идеи можно перечислить — конец истории… конец проекта человек, конец гуманизма… это говорили основные философы и теоретики Запада. Эти идеи подряд были выложены в одном пакете, и все время казалось, что мухи отдельно, котлеты — отдельно, что философы болтают, а поезд куда-то идет… Этот постмодернистский Запад показывает, какой он есть… Он точно встал на рельсы, позволяющие его действительно называть врагом человечества», — заявил Кургинян.

Он отметил, что консервативное сопротивление этому всему существует, идет деление на либералов и консерваторов, и нельзя в одночасье все человечество перевести в новый статус, который они называют «постчеловечеством».