Екатеринбург, 21 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжают оказывать помощь переселенцам из Донбасса. Об этом журналистам сообщили в социально-ориентированной Ассоциации «Бюро помощи гражданам» региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В рамках акции «Наша помощь всегда необходима людям» волонтёры выдадут гражданам не менее 1700 продуктовых наборов и 1300 наборов гигиены и предметов первой необходимости. Переселенцев также обеспечивают горячим питанием. При необходимости они могут получить консультацию социального работника и помощь в восстановлении документов. Всю необходимую помощь оказывают в Екатеринбурге по адресу улица Восточная, 38.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Урала продолжается сбор гуманитарной помощи для переселенцев с территории б. УССР. Пункт приёма необходимого находится в Доме добровольцев Свердловской области.