Новосибирск, , 08:57 — REGNUM Из Новосибирской области утром 21 октября отправился первый эшелон с мобилизованными. Они продолжат подготовку в составе постоянно действующих подразделений, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Мобилизация Mil.ru

«Сегодня утром первый эшелон с военнослужащими — жителями сибирских регионов отправился из Новосибирска. Ребята-бойцы продолжат подготовку и боевое слаживание уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений, — сообщил Травников в своём телеграм-канале. — Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первые подразделения призванных по частичной мобилизации и проходящих подготовку в Новосибирской области готовы отправиться в зону проведения спецоперации.

Читайте также: Мобилизованных новосибирцев отправляют в зону спецоперации