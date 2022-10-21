Джакарта, 21 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес заявил, что Джакарта готова провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом на полях саммита G20 на Бали, сообщает издание ParsToday.

kemlu.go.id Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ и Республике Белоруссия Хосе Таварес

Европейские страны, особенно Соединенные Штаты, усилили санкционное давление на Российскую Федерацию и поставляли Киеву все виды легкого и тяжелого вооружения.

Посол Индонезии в России объявил, что имеются все возможности для проведения встречи между Байденом и Путиным. Посол отметил, что до сих пор Киев не предложил провести встречу между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на полях встречи G20.

Сообщается, что президент Индонезии, президент России и глава КНР должны присутствовать на этой встрече, которая состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать эту новость и заявило, что Си Цзиньпин не покидал Китай с начала пандемии в 2020 году.